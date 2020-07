Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma

In vista della gara di domani tra Milan e Parma, i rossoneri vogliono continuare sulla buona strada intrapresa dopo la vittoria contro i bianconeri e il buon punto rimediato contro il Napoli. Per Pioli classico 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in avanti spazio a Romagnoli e Kjaer. A centrocampo confermato il duo Kessie-Bennacer, avrà una maglia da titolare Calhanoglu con Rebic che si giocherà un posto con Bonaventura e Leao negli ultimi due slot liberi con il secondo più avvantaggiato alle spalle di Ibrahimovic. Nel Parma torna dal primo minuto Kulusevski così come Gervinho, insieme a Corneluis che farà sicuramente da staffetta con Inglese. A centrocampo spazio per Brugman al posto dell’infortunato Scozzarella.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All

Foto: sito ufficiale Milan