Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma

Il lunch match della domenica vede la sfida tra Milan e Parma, due squadre in crisi di risultati e alla ricerca di un successo per rilanciarsi.

In casa rossonera, Calabria dovrebbe agire sulla destra, ma il difensore non sta benissimo e ha fatto lavoro differenziato, verrà valutato. Se non dovesse farcela, pronti Jimenez o Terracciano. Pulisic torna titolare, dopo i 15 minuti giocati in Champions col Girona. Agirà con Leao e Reijnders alle spalle di Morata. Fofana insostituibile nonostante la diffida che mette a rischio il derby.

In casa Parma, Bonny non convocato per la febbre. Il nuovo acquisto Djuric favorito su Cancellieri per partire titolare davanti. Sulla trequarti Man dovrebbe essere titolare con Hernani e Mihala.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia