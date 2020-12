Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Parma

Ecco le ultime sulle probabili scelte dei due allenatori per il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, alle 20.45 si affronteranno Milan e Genoa.

Hauge scalpita nei rossoneri, insidia Brahim Diaz e Castillejo per un posto da titolare, scelte obbligate per Pioli in difesa. Per Liverani dubbio Iacoponi/Gagliolo in difesa, Kucka non ha recuperato a centrocampo. Dietro le punte dovrebbe esserci il giovane Brunetta alle spalle di Cornelius e Gervinho:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

All. Pioli

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Gervinho.

All. Liverani

Foto: Twitter ufficiale Milan