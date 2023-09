Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Newcastle

Il Milan fa il suo esordio in Champions domani a San Siro ospitando il Newcastle. La compagine rossonera dovrà subito mettere da parte la debacle nel derby e concentrarsi sulla gara europea, nel girone di ferro.

Molti i cambi in casa rossonera: fuori Pulisic e Reijnders in favore di Chukwueze e Pobega. In difesa torna Tomori dopo aver scontato la squalifica in campionato: prende il posto di Kjaer.

Per il Milan 4-3-3 con Maignan, in difesa Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic e Pobega in mediana, in attacco Chukwueze, Giroud, Leao.

In casa Newcastle, recuperato Tonali, rimasto fermo in Premier sabato. Rimasti a casa per infortunio Joelinton e Willock. In dubbio Wilson che ha svolto allenamento differenziato ma è comunque partito per Milano.

Si va verso un 4-3-3, con Almiron, Isak, Gordon in attacco.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. All.: Pioli

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. All.: Howe

Foto: twitetr Milan