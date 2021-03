Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli

Il match clou della 27a giornata di Serie A è la sfida di San Siro tra Milan e Napoli. Una gara particolare per Gattuso, ma molto delicata per entrambe, in cerca di punti Champions e scudetto.

In casa Milan, recuperi importanti come Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Oggi verranno valutate anche le condizioni di Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Mentre non saranno della partita sicuramente Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Salvo sorprese, anche Ante Rebic dovrebbe mancare e partire dalla panchina.

Anche Gattuso ha diversi dubbi di formazione. Out in difesa Manolas e Rrahmani, a centrocampo deve decidere tra Diego Demme e Tiemoué Bakayoko. In attacco sembra essere Victor Osimhen il favorito su Dries Mertens per il ruolo di unica punta.

Queste le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rafael Leao. All. Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.