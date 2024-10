Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Napoli per la decima giornata di Serie A. Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Reijnders e Theo Hernandez, oltre che dell’infortunato Gabbia al centro della difesa. In difesa, quindi, ci saranno Thiaw e Pavlovic, con Tomori che insegue. Sulla fascia destra ci sarà Emerson Royal, mentre toccherà a Terracciano sostituire lo squalificato Theo. In mediana si abbasserà Loftus-Cheek, che giocherà al posto di Reijnders e affiancherà Fofana, con Pulisic più avanzato in mezzo al campo. Pronti Chukwueze a destra e Okafor sul lato opposto, con Leao che va verso un’altra panchina. In attacco gioca Morata. Sponda Napoli, Antonio Conte dovrà rinunciare all’infortunato Lobotka. Davanti a Meret, la linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, la mediana presidiata da Anguissa, Gilmour e McTominay, e l’attacco con gli esterni Politano e Kvaratskhelia a riprendersi il posto da titolari, dietro alla punta Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Loftus-Cheek, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (1-4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. A. Conte.

Foto: Instagram Milan