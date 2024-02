Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Napoli per la ventiquattresima giornata di Serie A. Pioli dovrà rinunciare allo squalificato Reijnders, al suo posto ci sarà Bennacer al fianco di Adli. Per il resto, Pioli va verso la conferma dell’intero blocco sceso in campo contro il Frosinone. Mazzarri, invece, conferma la difesa a tre con Ostigard che torna titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski. Mazzocchi sostituisce lo squalificato Mario Rui. Se Mazzarri dovesse confermare la scelta di virare sul 3-5-1-1, sarà Politano a partire dalla panchina con Kvaratskhelia alle spalle di Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

Foto: Twitter Milan