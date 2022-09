Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli

Il match clou di questa 7a giornata di Serie A è la sfida tra Milan e Napoli a San Siro. Gara non decisiva ma che dirà tante cose per la corsa scudetto.

In casa Milan, il grande assente è Leao. Non dovrebbe cambiare tanto Pioli, con l’11 base, con Tonali e Bennacer e centrocampo e Saelemaekers ad agire sulla sinistra della trequarti, composta poi da Messias a destra e De Keteleare. In attacco il solito Giroud.

In casa Napoli, Spalletti non sarà in panchina, non avrà Osimhen, al suo posto Raspadori favorito su Simeone. Nel tridente, unico sicuro è Kvara, con Politano in vantaggio su Lozano.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.