Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Monza

Domani alle 18 scenderanno in campo, a San Siro, Milan e Monza per l’undicesima giornata di Serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno, ancora una volta, di Maignan e Calabria. In porta ci sarà Tatarusanu, linea a quattro composta da Dest e Theo Hernandez sulle fasce, mentre al centro della difesa tornerà Kjaer con Tomori.Bennacer torna dal primo minuto ma non al fianco di Tonali bensì di Pobega. Sulla trequarti va verso un giro di riposo Leao, così come Giroud Il trio dietro a Origi dovrebbe essere composta da Messias, Brahim Diaz e Rebic. In casa Monza, invece, non ci saranno lo squalificato Rovella e l’infortunato Izzo. Caldirola e Barberis, quindi, candidati per una maglia da titolari. Davanti si candida Petagna dopo la rete in Coppa Italia contro l’Udinese ma il ballottaggio, al momento, pare essere tra Dany Mota e Gytjaer

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Colpani, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.

Foto: Twitter Milan