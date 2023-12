Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Monza

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Milan e Monza per la sedicesima giornata di Serie A. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Calabria e dell’infortunato Musah Torna titolare Kjaer, rimandato invece l’esordio dal 1′ di Bennacer, c’è Pobega dall’inizio. In attacco confermato il solito tridente. Palladino pensa a un 4-2-3-1 con Mota alle spalle di Colombo e Colpani esterno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Leao; Giroud. All.: Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni, Kyriakopoulos; Pessina, Gagliardini; Colpani, Mota, Ciurria; Colombo. All.: Palladino

Foto: Twitter Milan