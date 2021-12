Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Liverpool

Domani a San Siro è tempo di Milan-Liverpool, 90 minuti per sognare gli ottavi di Champions in casa rossonera.

Stefano Pioli ha bisogno di una vittoria, augurandosi che il risultato sull’altro campo sia favorevole. Ci sono, come sempre, alcuni assenti.

Tra i pali ci sarà Maignan, sulla destra dovrebbe giocare Kalulu, coppia di centrali obbligata composta da Romagnoli e Tomori. Sulla sinistra Theo Hernandez, che però oggi si è allenato a parte per un attacco influenzale. In mediana ci si aspetta di vedere Tonali e Kessie, è bagarre sulla trequarti per un posto tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Sembra in vantaggio l’ex Crotone, più sicuri di partire dal 1′ Krunic al centro e Brahim Diaz a sinistra, punta centrale Zlatan Ibrahimovic che è ancora alla ricerca del suo primo gol europeo in stagione.

Jurgen Klopp non potrà contare su Milner per squalifica e sugli indisponibili Firmino, Jones ed Elliott; dovrebbero farcela, invece, Gomez e Keita. Possibile panchina iniziale per Van Dijk e Manè. Il tridente offensivo potrebbe essere composto da Minamino, Origi e Salah.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: