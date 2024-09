Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Liverpool

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Liverpool per la prima giornata della nuova Champions League. Qualche cambio in difesa rispetto alla vittoria contro il Venezia: Tomori in vantaggio su Gabbia al centro, Calabria preferito a Emerson Royal sulla destra. In attacco torna titolare Morata, che prenderà il posto di Abraham. Tra gli inglesi, in avanti i Reds dovrebbero giocare con Salah e Diaz sugli esterni, a supporto della prima punta Diogo Jota.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata All. Fonseca

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot

Foto: Instagram Milan