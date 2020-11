Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lille

Ultima gara d’andata, il Milan in Europa League ospita i francesi del Lille con Pioli pronto a schierare Dalot al posto di Calabria sulla corsia che insieme a Kjaer, Romagnoli e T. Hernandez completerà il pacchetto difensivo. In mediana spazio a Tonali insieme a Kessie, in avanti spazio all’indiscusso Ibrahimovic supportato da Brahim Diaz, Castillejo e Krunic. 4-4-2 per Galtier, che in avanti si affiderà alla coppia Yazici e David.

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo; Brahim; Krunic, Ibrahimovic.

Lille (4-4-2) – Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.

Foto: twitter Milan