Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce

Alle 15, domani, il Milan ospita il Lecce a San Siro. I rossoneri vogliono blindare il secondo posto, il Lecce cerca punti prezioni per la salvezza.

In casa rossonera, out lo squalificato Loftus-Cheek: Pulisic scalerà da trequartista con Chukwueze e Leao larghi alle spalle di Giroud. Non convocato Thiaw per una fascite plantare: Gabbia titolare al suo posto. Rientra a sinistra Theo Hernandez, dopo la squalifica. A centrocampo coppia Reijnders-Adli.

In casa Lecce, Gotti dovrebbe affidarsi a un 4-4-2. Quasi lo stesso 11 che a Pasquetta ha ben giocato con la Roma. Sulle fasce ancora Almqvist e Dorgu, come Gendrey e Gallo in difesa. Nessun problema per Falcone, che ha recuperato e ci sarà tra i pali

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti

