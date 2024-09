Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce

Torna la Serie A con un anticipo al venerdì, in campo il Milan, rigenerato dal derby, che ospita il Lecce.

In casa rossonera Fonseca ha annunciato che Morata è in dubbio(ma sarà comunque convocato): probabile che non vengano presi rischi e parta dal 1′ solo Abraham, con Loftus-Cheek sulla trequarti. Per il resto gli stessi del derby vinto. Fonseca ha confermato anche la coppia di centrali: “Giocherà ancora Gabbia insieme a Tomori”. Leao e Pulisic esterni offensivi.

In casa Lecce, possibile 4-4-2 per Gotti. Krstovic pare recuperato, ma non è al meglio, verrà valutato in giornata e Gotti deciderà all’ultimo se partirà titolare. Recuperato Pierotti, indisponibili Bonifazi, Kaba, Sansone, Berisha, Rebic dovrebbe partire dall’inizio contro la sua ex squadra.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic. All. Gotti