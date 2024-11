Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus

Domani alle 18 big match a San Siro alle 18. Si sfidano Milan-Juventus.

In casa rossonera, Fonseca ha il dubbio Pulisic, non al meglio e che si è allenato poco nelle ultime sessioni. Sabato mattina a Milanello si capirà se poterlo schierare dall’inizio o meno: nel caso è pronto Loftus-Cheek, con lo statunitense in panchina. Il tridente alle spalle di Morata sarà completato, in ogni caso, da Chukwueze e Leao. Al centro della difesa dovrebbe toccare a Gabbia al fianco di Thiaw. Esterni Emerson Royal e Theo Hernandez. Tra i pali, ovviamente, Maignan.

In casa Juve, out Vlahovic, ancora non recuperati Nico Gonzalez, Milik e Douglas Luiz. Motta dovrebbe affidarsi a Weah come terminale offensivo, col trio Conceiçao-Koopmeiners-Yildiz a supporto. In difesa i terzini saranno Savona a destra e Cambiaso sul lato opposto, centrali l’ex Kalulu e Gatti. In mediana Thuram e Locatelli.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.All. Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz, Weah. All. Motta