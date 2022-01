Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus

Il posticipo della 23a giornata di Serie A, vede la super sfida tra Milan e Juventus, cruciale per la lotta allo scudetto per i rossoneri e la zona Champions della Juve.

In casa, in difesa Chiellini accanto a De Ligt. Possibile impiego di De Sciglio da terzino destro con Cuadrado alto in caso di 4-4-2, con Pellegrini a sinistra. Arthur favorito come partner di Locatelli in mediana, in attacco tandem Dybala-Morata.