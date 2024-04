Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Luci a San Siro con il derby di Milano domani sera alle 20,45, che potrebbe già decretare il primo match point scudetto per l’Inter. Per il Milan non resta che chiudere la stagione con onore, evitando magari i festeggiamenti dei rivali proprio nella stracittadina. L’Inter sarà campione d’Italia solo se batterà il Milan.

In casa rossonera, in difesa è squalificato Thiaw e non recupera Kjaer: ci sarà Gabbia accanto a Tomori come centrali, con Calabria e Theo Hernandez terzini. A centrocampo Reijnders sicuro del posto, Musah si gioca una maglia con Adli per affiancare l’olandese nei due in mezzo al campo. Davanti il solito tridente Pulisic, Loftus-Cheek, Leao alle spalle di Giroud. Ma attenzione a Chukwueze (molto in forma) e Jovic, che insidiano rispettivamente l’americano e il francese.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi. In difesa rientra Pavard dalla squalifica: il francese dovrebbe partire titolare con Acerbi e Bastoni. A centrocampo ballottaggio, sulla destra, tra Darmian e Dumfries, con l’olandese favorito. Inamovibili Calhanoglu, Mkhitaryan Barella e Dimarco a sinistra per completare il reparto. Davanti torna Lautaro dopo la squalifica e riprende il suo posto accanto a Thuram.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi