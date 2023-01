Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Domani alle 20 a Riyad scenderanno in campo Milan e Inter per contendersi la Supercoppa Italiana. Stefano Pioli confermerà Tatarusanu tra i pali, mentre Kjaer prenderà il posto di Kalulu accanto a Tomori. Confermati Theo e Calabria sulle fasce, con Tonali e Bennacer in mediana. Leao, Diaz e Saelemaekers, uno dei pochi che si è salvato nelle ultime uscite dei rossoneri, dietro a Giroud. Nessun dubbio sulla difesa nerazzurra: Onana tra i pali, davanti a lui Bastoni, Acerbi e Skriniar. Darmian in ballottaggio con Dumfries, Dimarco sulle corsia mancina. Calhanoglu in cabina di regia, con Mkhitaryan e Barella a completare il centrocampo. In attacco coppia formata da Lautaro e Dzeko. Lukaku solo in panchina, non ci sono chance per vederlo dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Theo Hernandez, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Saelemaekers; Giroud.

Inter (3-5-2): Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Lautaro, Dzeko.

Foto: Instagram Serie A