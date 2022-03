Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Domani alle 21.00 Milan-Inter, derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Pochi i dubbi alla vigilia per Pioli. Solito ballottaggio tra Saelemaekers e Messias, con il primo favorito, mentre davanti ci sarà Giroud. Krunic viaggia verso la titolarità, mentre l’altro dubbio è tra Florenzi e Calabria. Squalificato Tonali

In campo il miglior undici per Inzaghi. In avanti torna il binomio Dzeko-Lautaro.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

FOTO: Twitter Serie A