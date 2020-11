Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Hellas Verona

Milan-Hellas Verona, in programma domani sera alle ore 20:45 a San Siro, è la gara che chiuderà la domenica. Nei rossoneri spazio al solito Ibrahimovic in attacco supportato da Leao, Calhanoglu e Saelemaekers con Rebic che scalpita. In mediana spazio al duo consolidato formato da Bennacer e Kessie con la difesa a quattro formata da Hernandez e Calabria sulle fasce con Romagnoli e Kjaer sul centro. Nel Verona sarà Kalinic la punta con Barak e Zaccagni sulla trequarti. Centrocampo a quattro per Juric che si affida a Lazovic e Dimarco sugli esterni e Tameze e Ilic al centro.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez Romagnoli, Kjaer, Calabria; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Foto: sito Milan