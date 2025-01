Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Girona

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Girona per la settima giornata della fase a campionato di Champions League. Scelte quasi obbligate per Conceiçao in difesa che -con Tomori squalificato- dovrebbe puntare su Pavlovic dal 1′. In avanti l’allenatore dovrebbe scegliere Morata (quindi niente due punte con lo spagnolo in coppia con Abraham). Centrocampo con la coppia Bennacer-Fofana, Musah e Leao sugli esterni al fianco di Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, David Lopez, Krejcì, Blind; Yangel, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz. All. Michel.

Foto: X Milan