Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Genoa

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Genoa per la sedicesima giornata di Serie A. Dopo lo sfogo in Champions, Fonseca potrebbe schierare due giovani del Milan Futuro contro il Genoa: il 19enne Alex Jimenez dovrebbe prendere il posto di Theo Hernandez come terzino sinistro, il diciassettenne Mattia Liberali sostituirà l’infortunato Musah. Davanti spazio a Chukwueze e Abraham al posto degli infortunati Pulisic e Morata. Vieira conferma Pinamonti titolare, panchina per l’ex Balotelli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Foto: Instagram Milan