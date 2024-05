Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Genoa

Il Milan ospita il Genoa, matematicamente salvo. I rossoneri con una vittoria sarebbero quasi certi del secondo posto.

In casa Milan, in porta assente Maignan per infortunio, c’è Sportiello al suo posto. Out Loftus-Cheek. Al suo posto spazio a Pulisic trequartista, con Chukwueze sulla fascia destra. Leao a sinistra dietro a Giroud. Torna, dopo la squalifica, Theo Hernandez sulla fascia sinistra con Florenzi, invece, a destra, con Calabria ancora squalificato.

In casa Genoa, Gilardino verso la conferma della squadra che ha battuto per 3-0 il Cagliari nel turno precedente con la variante di Spence per Sabelli. Davanti Gudmundsson dovrebbe partire dalla panchina per la febbre avuta in settimana. Al suo posto Ekuban al fianco di Retegui.

Queste le probbaili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijders, Bennacer; Chukwueze, Pulisc, Leao; Giroud. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino