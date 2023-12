Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Frosinone

Il posticipo di domani sera della Serie A vedrà a San Siro il Milan ospitare il Frosinone.

Pioli potrebbe fare una autentica rivoluzione, con l’idea Theo Hernandez centrale in difesa, con Bartesaghi sulla corsia mancina. Ballottaggio Krunic-Reijnders in mediana, in attacco Chukwueze, Jovic e Pulisic. Dopo 6 mesi torna fra i convocati Bennacer.

Per il Frosinone possibile 4-2-3-1. Senza Marchizza e Lirola, Di Francesco deve rivedere la difesa. Mazzitelli è ancora in dubbio, problemi anche per Gelli e Brescianini che si sono allenati a parte. A centrocampo salgono le quotazioni di Garritano. In attacco si va verso la conferma di Cheddira con Reinier e Ibrahimovic alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Krunic, Musah; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

FROSINONE (4-2-3-1), probabile formazione: Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco