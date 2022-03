Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Empoli

Una settimana fa la vittoria di Napoli ha consentito al Milan di portarsi in vetta in solitaria in attesa che l’Inter recuperi la partita col Bologna. Adesso per i rossoneri ci sarà da superare l’ostacolo Empoli, che spesso ha fatto meglio in trasferta ottenendo risultati importanti come la vittoria all’esordio contro la Juventus. Per la partita di domani Pioli si affida ancora a Giroud con Ibra pronto a subentrare e Messias preferito ancora a Saelemaekers. Andreazzoli con il 4-3-2-1: Asllani in regia, Bajrami ed Henderson a supporto di Pinamonti. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1):Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

Foto: Instagram Messias