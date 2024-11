Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Empoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Milan ed Empoli per la quattordicesima giornata di Serie A. Fonseca rilancia dal 1′ Leao e Morata. Torna titolare anche Emerson Royal, mentre Musah si contenderà una maglia con Chukwueze.. Thiaw-Gabbia coppia di difensori centrali. Emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo per D’Aversa: ballottaggio tra. Anjorin e Cacace.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders,; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Colombo, Maleh; Pellegri. All. D’Aversa

Foto: Instagram Milan