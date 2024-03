Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Empoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Milan e Empoli per la ventottesima giornata di Serie A. Pioli opta per un ampio turnover in vista della sfida contro l’Empoli. Si riforma la coppia di centrali difensivi titolari Thiaw-Tomori e Calabria torna titolare dopo un mese. In attacco spazio a Okafor e Jovic. Nicola con un dubbio in difesa: Ismajli in vantaggio su Bereszinski, ma se dovesse spuntarla il secondo potrebbe passare al 4-3-3.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabia, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

Foto: Twitter Milan