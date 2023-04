Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Empoli

Domani alle 21 scenderanno in campo, a San Siro, Milan ed Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Pioli viaggia verso la conferma della difesa a quattro che ha ben figurato al Maradona. Unico ballottaggio tra Thiaw e Kjaer per affiancare Tomori. A centrocampo, coppia centrale titolare con Bennacer e Tonali. Davanti a supporto di Giroud ci saranno Saelemaekers, Pobega e Leão, ma il portoghese è in ballottaggio con Rebic e partirà dall’inizio solo se sarà al 100%. Dovrebbe riposare Brahim Diaz uscito acciaccato dal Maradona. Zanetti, invece, potrebbe fare a meno – ancora una volta – di Guglielmo Vicario, non ancora al 100%. Se non ce la farà, ci sarà Perisan tra i pali. Confermata la difesa a quattro con Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi. A centrocampo ci sarà Fazzini con Marin e Bandinelli, con Baldanzi dietro a Satriano (in vantaggio) per affiancare Caputo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leão; Giroud. All: Pioli

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All: Zanetti

Foto: Twitter Milan