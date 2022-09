Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Dinamo Zagabria

Domani alle 18.45 Milan e Dinamo Zagabria scenderanno in campo per la seconda giornata della fase a gironi. Dopo il riposo concesso da Stefano Pioli contro la Sampdoria, Tomori rientrerà al centro della difesa al fianco di Kalulu. Nessun dubbio sulle fasce: ci saranno Calabria e Theo Hernandez. Torna in panchina anche Pobega che lascerà spazio alla coppia titolare di centrocampo formata da Bennacer e Tonali. Saelemaekers in vantaggio su Messias, ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz (Pioli li ha provati entrambi). Nessun dubbio, invece, su Rafael Leao e Olivier Giroud.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud. All Pioli

Dinamo Zagabria (3-5-2) – Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All.: Cacic.

Foto: Twitter Milan