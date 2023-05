Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cremonese

Derby lombardo al Meazza con il Milan in corsa Champions che ospita la Cremonese, affamata di punti salvezza.

Si prospetta un ampio turnover per Pioli. In difesa Tomori è squalificato, al suo posto Thiaw in coppia con Kalulu. Sei cambi rispetto alla sfida con la Roma: dentro De Ketelaere e Vranckx, riposano Tonali, Giroud e Leao. In avanti, Saelemaekers, De Ketelaere e Brahim Diaz dietro a Origi.

In casa Cremonese, possibile 4-2-3-1, con Chiriches è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina. Out per squalifica Quagliata. Dubbio in attacco fra Dessers e Ciofani (il primo favorito) per affiancare Okereke.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi. All. Pioli.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Ferrari, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meité, Pickel; Galdames; Okereke, Dessers. All. Ballardini.