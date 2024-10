Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Club Brugge

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Milan e Bruges per la terza giornata di Champions League. Leao titolare dopo l’esclusione con l’Udinese: lo ha annunciato in conferenza stampa Fonseca, che ha elencato le scelte di formazione. Si rivedono Gabbia e Theo in difesa, c’è Loftus-Cheek con Pulisic e Leao alle spalle di Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez, DeCuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutglà, Tzolis. All. Hayen

Foto: Instagram Milan