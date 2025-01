Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari

Alle 20.45 domani, il Milan ospita il Cagliari a San Siro dopo la vittoria della Supercoppa.

Esordio al Meazza dopo il trionfo in Supercoppa per Sergio Conceicao. In difesa squalificato Emerson Royal: pronto Calabria a destra. In mezzo Tomori favorito ma c’è ballottaggio con Gabbia per affiancare Thiaw. Nel trio dietro ad Alvaro Morata ci sarà Pulisic a destra con Reijnders trequartista centrale e Leao a sinistra, pronto dall’inizio.

In casa Cagliari, Davide Nicola deve rinunciare a Yerry Mina che, insieme a Luvumbo, ha continuato ad allenarsi a parte. Augello dovrebbe agire a sinistra. In porta ci sarà l’esordio dell’ultimo arrivato Caprile. Nel trio di trequartisti Viola è favorito su Gaetano mentre altro a sinistra ci sarà Felici.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Wieteska, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola