Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Cagliari per la trentaseiesima giornata di Serie A. Potrebbe stravolgere tutto Pioli: in panchina Leao, Theo, Tomori e Calabria. Nemmeno convocato Maignan. In difesa Kalulu a destra e Florenzi a sinistra, Thiaw al centro con Gabbia. Ranieri senza gli squalificati Gaetano e Augello: dentro Obert e Sulemana. Davanti Shomurodov.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisc. All. Pioli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Sulemana; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri

Foto: sito ufficiale Milan