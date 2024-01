Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Bologna per la ventiduesima giornata di Serie A. Pioli conferma la formazione che ha vinto a Udine: Giroud in attacco con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle. Bennacer ha svolto esami strumentali e salterà il Bologna. Thiago Motta non avrà lo squalificato Posch, al suo posto c’è De Silvestri. In attacco tornerà Zirkzee dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Foto: Twitter Milan