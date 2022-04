Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna

Il Milan proverà a rispondere alla rivali per la corsa allo scudetto, Napoli e Inter, vittoriose ieri in trasferta, in due gare difficilissime.

I rossoneri devono provare a battere il Bologna per allungare nuovamente in vetta. Il Milan arriva alla gara con 3 vittorie consecutive, il Bologna non vince da febbraio.

In casa Milan, pochi cambi rispetto alla gara vinta a Cagliari. Difesa confermata, con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Nella linea dei trequartisti sono pronti Messias, Brahim Diaz e Leao. Davanti, Giroud è sempre in vantaggio su Ibra che ancora non sembra pronto per partire dal primo minuto. In mediana, dovrebbe partire Bennacer e al suo fianco Tonali, al posto di Kessie.

In casa Bologna, con Mihajlovic assente per i noti problemi di salute, non ci sarà De Silvestri, infortunatosi la scorsa settimana. Al suo posto agirà Hickey, che cambia fascia lasciando il posto a Dijks dall’altra parte. Per il resto, solito 11, in attacco c’è Arnautovic, supportato da Soriano.

Queste le probabili formazioni: