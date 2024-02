Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Atalanta per la ventiseiesima giornata di Serie A. Pioli cambia 4 giocatori rispetto alla sconfitta sul campo del Rennes in Europa League: Thiaw prende il posto di Kjaer, Calabria sostituisce Florenzi sulla corsia di destra. Infine Loftus-Cheek e Giroud tornano titolari al posto di Musah e Jovic. Nell’Atalanta un dubbio in attacco: Koopmeiners e – il grande ex di serata – De Ketelaere non si toccano, ballottaggio tra Miranchuk e Pasalic per una maglia dal 1′.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

Foto: Twitter Milan