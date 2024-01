Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Pioli vara il 4-3-3 ed è pronto a lanciare dal primo minuto Gabbia in difesa in coppia con Theo Hernandez. Davanti nuova occasione per Jovic affiancato stavolta da Pulisic e Leao. Gasperini ha i dubbi legati al recupero di De Ketelaere e Kolasinac usciti malconci dall’Olimpico. Pronti Hien in difesa , che farebbe il suo esordio con la maglia nerazzurra, e Scamacca davanti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalcini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

Foto: Twitter Milan