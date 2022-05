Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta

Match clou della 37a giornata la gara di San Siro tra Milan e Atalanta, in programma alle 18.00.

Pioli darà fiducia all’undici di Verona. Conferme sul quartetto difensivo, come anche per l’inamovibile Tonali. Al suo fianco proverà a stringere i denti Bennacer. In avanti solito dubbio tra Saelemaekers e Messias, mentre Kessié giocherà da trequartista. In caso di forfait dell’algerino, l’ex Atalanta scalerà in mediana con Krunic impiegato dietro la punta Giroud.

L’Atalanta è obbligata a vincere per coltivare ambizioni europee. Zapata stringerà i denti in avanti e sarà supportato da Muriel e Pasalic. In difesa Djimsiti, Demiral e Palomino, mentre sulla fascia destra il dubbio è tra Maehle e Hateboer.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernadez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomin; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini.

FOTO: Twitter Milan