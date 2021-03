Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester United-Milan

E’ tempo di ottavi di finale in Europa League, il Milan domani se la vedrà nel tanto atteso match contro il Manchester United.

Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukc, Rebic, Hernandez e Calhanoglu.

La prima punta sarà il portoghese Rafael Leao. Alle sue spalle dovrebbero esserci Saelemaekers, Krunic e Samu Castillejo. In mediana spazio a Kessié e Tonali, i dubbi maggiori sono in difesa dove l’unico che sembra avere il posto assicurato è Kjaer, Romagnoli favorito su Tomori per affiancarlo. Sulle fasce Calabria e l’ex di turno Dalot.

Solskjaer ha confermato in conferenza stampa le assenze di De Gea, Van De Beek, Mata e Rashford. Per Cavani c’è ancora qualche speranza. Il norvegese dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con Henderson tra i pali. In difesa ci sarà un piccolo turnover con Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof e l’ex Porto Alex Telles. In mediana Fred e McTominay, Martial unica punta con alle sue spalle James, Bruno Fernandes e Greenwood.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood.

All. Solskjaer. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Castillejo; Leao.

All. Pioli.

Foto: Twitter Europa League