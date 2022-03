Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester United-Atletico Madrid

Questa sera all’Old Trafford si sfidano Manchester United e Atletico Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions.

All’andata terminò 1-1 in Spagna.

Pochi dubbi per Ralf Rangnick che schiererà al centro dell’attacco, il miglior marcatore della storia del calcio, Cristiano Ronaldo, che guarda tutti dall’alto dei suoi 807 gol siglati in carriera. Alle sue spalle spazio al tridente formato da Elanga, Bruno Fernandes (rientrato dal Covid) e Sancho mentre a centrocampo dovrebbero giocare Fred e McTominay. In difesa davanti a De Gea il tecnico dei Red Devils schiererà una linea a quattro con Wan-Bissaka a destra, Maguire e Varane al centro e Shaw a sinistra.

Per l’Atletico, non può sbagliare Diego Simeone visto che i suoi Colchoneros, come gli avversari, hanno a disposizione soltanto la vittoria all’Old Trafford. Per l’Atletico dovrebbe esserci il consueto 3-5-2 con Oblak fra i pali, Raul Gimenez a guidare il pacchetto difensivo completato da Savic a destra e Reinildo a sinistra. In cabina di regia ci sarà Hector Herrera con Koke e De Paul ai lati mentre le corsie laterali saranno percorse da Marcos Llorente a destra e da Renan Lodi a sinistra. In attacco Griezmann farà reparto con Joao Felix.

Queste le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred; Mc Tominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo. All. Ralf Rangnick.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic; Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi; Joao Felix. Griezmann. All. Diego Simeone.

Foto: Twitter United