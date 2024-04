Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Dopo lo straordinario 3-3 dell’andata, tornano in campo Manchester City e Real Madrid per un posto in semifinale di Champions.

Stavolta si gioca in Inghilterra, dove l’anno scorso Guardiola si prese la qualificazione vincendo nettamente.

In casa Manchester City, Guardiola ha un solo vero dubbio, quello che riguarda il ruolo di terzino destro. Walker è tornato a disposizione dopo l’assenza dell’andata ma al momento è lo svizzero Akanji il favorito. In mezzo al campo, come trequartista, tornerà sicuramente De Bruyne, out all’andata per un’indisposizione dell’ultimo momento. Davanti, Haaland, supportato da Foden, Grelish e Bernardo Silva.

Per il Real Madrid, Ancelotti dovrà fare a meno dello squalificato Tchouameni e degli infortunati Courtois e Alaba. Nel ruolo di mediano davanti alla difesa ci sarà l’altro francese, Camavinga. In difesa spazio a Nacho che formerà la coppia centrale con Rudiger. Dal centrocampo in su la formazione dovrebbe rimanere la stessa della settimana scorsa: Bellingham a supporto di Vinicius e Rodrygo.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti

Foto: Instagram Champions