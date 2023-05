Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Domani alle 21 scenderanno in campo Manchester City e Real Madrid per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Guardiola dovrà fare a meno di Aké, al suo posto Ajanji. Mentre per il resto, il tecnico spagnolo non ha dubbi. Discorso diverso, invece, per Ancelotti che è ancora alle prese con qualche dubbio di formazione. Il primo riguarda Camavinga: il francese è uscito con qualche problemino dall’ultima partita contro il Getafe a causa di un problema al ginocchi. Resterà in dubbio fino all’ultimo minuto. Dubbio che si ripercuote sulla difesa, se non ce la dovesse fare Camavinga, pronto Rudiger con Alaba che si sposterebbe sull’out di sinistra.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) – Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior. All.: Carlo Ancelotti.

Foto: Instagram Champions League