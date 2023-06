Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Inter

Siamo alla vigilia della finale della Uefa Champions League 2022-23. Allo stadio Ataturk di Istanbul, si sfidano Manchester City e Inter per il titolo di regina d’Europa.

In casa Manchester City, consueto schema per Guardiola, il 4-1-4-1. Unico dubbio per il catalano è Walker, che sembra aver recuperato da un problema rimediato nella finale di FA Cup. Pronto però in rampa di lancio Akè sulla coria di destra con Stones e Ruben Dias in mezzo, a sinistra Akanji. Rodri farà da mediano e metronomo, poi 4 trequartisti (Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne e Grealish alle spalle di Haaland. Questo dovrebbe essere il City.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Formazione tipo per i nerazzurri, Onana tra i pali, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo Brozovic preferito a Mkhitaryan che non è al 100% dopo un problema muscolare. In attacco, Lautaro non si ticca, ballottaggio Dzeko-Lukaku, ma il bosniaco sembra favorito per partire dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

Formazione Man City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Formazione Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Foto: twitter City