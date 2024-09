Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Manchester City e Inter per la prima giornata di Champions League. Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per Dimarco (che non è partito per Manchester così come Arnautovic che ha la febbre), a sinistra giocherà Carlos Augusto. A Thuram e Lautaro le chiavi dell’attacco. Guardiola schiererà Haaland dal primo minuto davanti a Silva, De Bruyne, Grealish.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Foto: sito Inter