Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Borussia Monchengladbach

Manchester City e Borussia Monchengladbach, questa sera alle ore 21, così come all’andata sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest, si sfideranno per il ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata gli inglesi di Pep Guardiola si imposero per due reti a zero grazie ai gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus.

Per quanto concerne i due undici, Pep Guardiola sembra intenzionato a dar fiducia al Kun Aguero che, dopo aver ritrovato il gol in Premier League, dovrebbe guidare l’attacco dei Citizens.

Rose, tecnico del Borussia, dovrebbe affidarsi a Pléa in attacco, con Hofmann, Stindl e Wolf che agiranno sulla trequarti. Partirà dalla panchina Thuram.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Aguero. Allenatore: Guardiola.