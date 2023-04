Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Bayern Monaco

Alle 21 domani all’Etihad Stadium va in scena il quarto di finale di Champins forse più affascinante del lotto delle gare in programma, ovvero la sfida tra Manchester City e Bayern Monaco.

Per gli inglesi, Guardiola si dovrebbe affidare a un 4-3-3, con Mahrez e Grealish ai lati di Haaland in attacco. Stones e Ruben Dias i centrali, in mediana De Bruyne, Rodri e Gundogan.

Per il Bayern, 4-2-3-1 per Tuchel, con la coppia di difesa composta da de Ligt e Upamecano. Pavard favorito su Cancelo a destra. Davanti Coman, Musiala e Mané alle spalle di Muller.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All.: Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Mané; Müller. Allenatore: Thomas Tuchel

Foto: twitter Manchester City