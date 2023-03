Le ultimissime sulle probabili formazioni di Malta-Italia

Seconda giornata delle qualificazioni agli Europei con l’Italia che sarà impegnata domani sera sull’isola di Malta, allenata da Michele Marcolini. La vittoria è d’obbligo per gli Azzurri dopo il ko interno contro l’Inghilterra.

In casa Malta, il tecnico italiano Marcolini si dovrebbe affidare a un 3-4-2-1, con Nwoko unico terminale offensivo.

In casa Italia, rispetto alla gara con l’Inghinterra, il Ct Mancini dovrebbe cambiare tutta la difesa. L’unico dubbio è Darmian, attualmente in vantaggio su Di Lorenzo. Due cambi anche a centrocampo: Tonali e Cristante in vantaggio su Frattesi e Jorginho. In attacco confermato Retegui. Politano e Gnonto al suo fianco.

Queste le probabili formazioni: