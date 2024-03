Le ultimissime sulle probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Maccabi Haifa e Fiorentina per la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. Milenkovic e Ranieri guideranno la difesa viola con Parisi a sinistra, mentre sulla destra dovrebbe tornare Faraoni. Per le due maglie in mediana scaldano i motori Duncan e Mandragora. Più avanzato, alle spalle della punta, dovrebbe toccare a Beltran con Nico Gonzalez e Ikonè sulle fasce. In attacco, Nzola è in vantaggio su Belotti per una maglia dal 1′.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. Allenatore: Messay Dego

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Mandragora; N. Gonzalez, Beltran, Ikone; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Foto: Instagram Fiorentina