Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Lazio

Oggi torna l’Europa League, la Lazio sfiderà alle 18.45 la Lokomotiv Mosca in trasferta.

Sarri manderà in campo la migliore formazione possibile, considerate assenze e gli acciacchi. Marusic è ancora in Serbia, positivo al Covid, mentre Raul Moro rischia di non essere convocato per un colpo al ginocchio.

Immobile ci sarà, da vedere se sarà titolare o se partirà Muriqi al suo posto.

Pedro lascerà inizialmente spazio a Zaccagni per un problema alla schiena. In mediana dovrebbero giocare Basic e Leiva al posto di Milinkovic e Cataldi. Tra i pali fiducia a Strakosha.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich.

All. Gidsol.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp. Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Romero, Pedro, Muriqi.

All. Sarri.

